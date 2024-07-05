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Чемпионат по управлению дронами начался в Казани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Казани 5 июля начался чемпионат по управлению дронами, пилоты будущего соревнуются в своем мастерстве.

Тренировки проходят днем на улице, а вечером в помещении. Там участники проводят предполетные проверки контроллера и видеокамеры. После этого дрон взмывает в воздух и успешно облетает мебель, лестницы, дверные проемы и людей.

Свердловская команда «ЕкатТим» на всероссийских соревнованиях запланировала победу в гонке дронов.

«Это можно сравнить с автомобильными гонками. У нас даже планируется 24 часа гонка дронов, то есть как «Ле-Ман». Это скорость, это очень весело, это соревновательный дух», — рассказал пилот Андрей Тайров.

В финале чемпионата сразятся тысячи лучших пилотов со всей страны. Они соревнуются в десяти дисциплинах, среди которых — виртуальный симулятор, полет через тоннель, а самой зрелищной обещает быть гонка дронов, где машины будут пролетать трассу.

Инженер-механик команды «Пушка» из Крыма Евгения Дубинина назвала происходящее нереальным. Также она указала на хорошую организацию мероприятия.

«Наш дрон может сравниться с дронами профессиональных команд. До 80+ он разгоняется точно. Посмотрев трассу, вот мы ходили, она как бы несложная. Если запомнить путь, будет вообще несложно», — подчеркнул участник команды Александр Гусев.

В каждой команде инженер-механик, два пилота и наставник. При этом команда не только управляет дронами, но и сама их изготавливает. У всех квадрокоптеров есть свои преимущества.

Победителей жюри определит 8 июля. За первое место команда получит FPV-дрон и стажировку на крупнейших предприятиях страны.

Гонка дронов прошла зимой и на международных «Играх будущего», также прошедших в Казани. Участники из 16 команд должны были как можно быстрее пролететь 25 кругов на трассе с препятствиями. Победителем стал участник команды Team Min's Korea из Южной Кореи Ким Мин Схан.

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