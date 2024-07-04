В России подорожали валенки и подешевели туфли

За месяц выросли средневзвешенные цены на валенки: в мае этот тип обуви в среднем приобретали за 1,2 тыс. рублей, что на 16,5% выше, чем в апреле. В то же время цены на туфли снизились почти на 15%, до 2,4 тыс. рублей за пару. Это следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак», с которыми ознакомились «Известия» 4 июля.

«Рост цен на валенки объясняется низким предложением в летний период. Туфли же, наоборот, становятся более популярными в теплое время года, поэтому снижение средних цен происходит на фоне повышенного предложения. В целом в мае по сравнению с апрелем спрос на обувь сократился на 3%, а продажи валенок — в два раза», — объяснила руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвара Михайлова.

При этом наибольшее изменение цен произошло в других категориях обуви: средняя стоимость кедов выросла почти на 50%, до 2,9 тыс. рублей за пару в мае этого года, а сандалий — на 20%, до 2,1 тыс. рублей за пару.

«Такая тенденция говорит о том, что россияне начали отдавать предпочтение более дорогой обуви в этих категориях. Конечно же, нельзя не учитывать, что импортная обувь, средние цены которой выше, продолжает пользоваться популярностью», — добавила Михайлова.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в России на 24% выросло производство тапочек. Как говорится в исследовании ЦРПТ, в I квартале их производство составило 23 257 тыс. штук. Выпуск ботинок достиг 6762 тыс. пар — 14% от всего рынка. Показатель оказался на 3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.