Во дворце творчества в Кемеровской области произошло обрушение стен

В городе Белово Кемеровской области во Дворце творчества детей и молодежи произошло обрушение частично несущих стен и межэтажных перекрытий с четвертого по первый этаж. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил источник «Известий».

«Во дворце творчества произошло обрушение межэтажных перекрытий и частично несущих стен с четвертого по первый этаж», — заявил источник, добавив, что все люди успели выйти и обошлось без пострадавших.

Представители главного управления (ГУ) МЧС РФ по Кемеровской области, в свою очередь, подтвердили, что пострадавших в результате обрушения несущих стен и межэтажных перекрытий, нет.

Ранее, 3 апреля, в московской школе обрушился потолок, пострадали четыре ребенка. Сначала осыпалась штукатурка, после этого учительница открыла окно, чтобы проветрить помещение, и в это время рухнула часть потолочной плитки. Пострадавших детей доставили в больницу. У них диагностированы травмы головы и плеч.