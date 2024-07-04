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Эксперт оценила рост доходов от приватизации в России

Аналитик Мильчакова: дополнительные доходы бюджета помогают уменьшить дефицит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дополнительные доходы бюджета помогут уменьшить бюджетный дефицит, рассказала «Известиям» 4 июля ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя рост доходов от приватизации в России.

Ранее в этот день сообщалось, что на конец июня 2024-го доходы от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны составили 11,1 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» в Росимуществе. Изначальный прогноз по таким доходам предусматривал лишь 1,2 млрд рублей на конец 2024-го, следует из принятого в прошлом году бюджета на эту трехлетку. Таким образом, по итогам только шести месяцев поступления от продажи госсобственности превысили план в 10 раз.

«Значительный рост доходов по сравнению с планом зависит от того, насколько крупные и интересные инвесторам предприятия были выставлены на торги, и насколько высокой была цена продажи. Не всегда и не каждое предприятие собственнику-государству удается выгодно продать, поэтому государство, скорее всего, планирует доходы от приватизации, исходя из наиболее консервативного сценария. То есть план по доходам от приватизации — это, скорее всего, минимальная сумма, которую государство планирует привлечь от продажи госимущества», — сказала Мильчакова.

Аналитик отметила, что с помощью только одних доходов от приватизации бюджетный дефицит покрыть невозможно.

«Дефицит бюджета на 2024 год запланирован в 1% от ВВП, а это более 1,7 трлн рублей, и даже если правительство получит от продажи госимущества в 2024 году 20–25 млрд рублей, всё равно эта сумма не позволит покрыть дефицит. Но тем не менее даже небольшие дополнительные доходы бюджета в любом случае помогают бюджетный дефицит уменьшить. Было бы логично, если бы правительство продало миноритарные пакеты крупных госкорпораций», — заключила эксперт.

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Ранее, 3 апреля, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал «Известиям», что приватизация позволит дать новую жизнь предприятиям, которые из-за неправильного менеджмента или других причин существуют в убыток. Он также добавил, что при приватизации следует тщательно проверять нового собственника и оценивать социальные риски, чтобы при переходе в частные руки сотрудники этих предприятий не оказались на улице из-за рационализаторского подхода.

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