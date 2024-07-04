Подаренные Путину олени освоились в вотчине Деда Мороза

Подаренные ямальской семьей президенту РФ Владимиру Путину олени хорошо себя чувствуют в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом сообщается в четверг, 4 июля, в Telegram-канале зоосада.

Как отмечается, два северных оленя прибыли в зоосад несколько дней назад. Они спокойно относятся к сотрудникам, активно общаются с ними, любят ласку, не боятся людей.

Зоологи и ветврачи круглосуточно наблюдают за животными, что особенно важно таким жарким летом.

Детеныш осваивается со взрослой пищей, но около 70% его рациона пока занимает материнское молоко. Рацион оленей состоит из ягеля, веточного корма, травяной муки, специального гранулированного корма для оленей, овса и особых витаминно-минеральных добавок.

Путин 12 апреля поздравил с 50-летием брака многодетную семью Пяк, которые являются потомственными оленеводами с Ямала. Семья, в свою очередь, подарила российскому лидеру белую важенку — самку северного оленя. Оказалось, что она была беременна.