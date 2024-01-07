Юные оленеведы: одаренных детей кочевников выявят по новой методике

В России разработали мобильные комплекты с набором предметов и методических пособий для оценки психического и интеллектуального развития детей-дошкольников, которые вместе со своими семьями ведут кочевой образ жизни . Это представители малых коренных народов Севера. Особенность наборов в том, что задания сформированы с учетом их культуры, быта и образа жизни. Они понятны детям на интуитивном уровне. Специалисты отмечают, что новая методика позволяет выявлять неординарных и талантливых личностей среди этих этнических групп .

Из чего состоят наборы

Ученые из Института коррекционной педагогики (ИКП) Российской академии образования разработали первый в своем роде специализированный набор для диагностики интеллектуального уровня детей-кочевников — представителей малых коренных народов Севера .

Новое методическое пособие включает всё необходимое, чтобы проводить обследование ребят-дошкольников непосредственно в стойбищах — временных поселениях оленеводов. Уникальность наборов состоит в том, что задания, включенные в них, сформированы с учетом культуры, быта и образа жизни народов Севера .

Фото: из архива Анастасии Голубчиковой

— Наша разработка создавалась по инициативе специалистов из Ямало-Ненецкого автономного округа, которые выявили потребность в таких дидактических материалах . Наборы получили название «Северный край» . Их отличие от стандартных пособий, которые используются в российской образовательной практике, в том, что они учитывают национальный колорит. Например, в их состав входят игрушка песько (юла), игра тыранийко (забава с палочками), вырезанные из дерева фигурки северных животных, растений и детали для постройки миниатюрного чума , — рассказала «Известиям» заместитель директора по общим вопросам ИКП Анастасия Беликова.

Она пояснила, что в настоящее время в российской Арктической зоне проживает более 2 тыс. дошкольников, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Это ненцы, ханты, манси и представители других народностей . В большинстве случаев они не посещают детский сад и находятся в удалении от населенных пунктов, что затрудняет взаимодействие с ними специалистов-педагогов.

При этом для определения уровня психического развития и умственных способностей таких детей важно использовать хорошо знакомые им образы, понятные на интуитивном уровне . Такие методы диагностики позволяют детям-кочевникам в полной мере раскрыть свои способности во время исследования.

Фото: из архива Анастасии Голубчиковой

Как проводят обследование в стойбищах

Как считают ученые, полученные результаты предоставят специалистам наиболее объективные данные. В частности, исследование позволит выявить таланты или, наоборот, диагностировать возможные отклонения и нарушения в детском развитии. Такая информация даст возможность выработать правильную стратегию дальнейших занятий .

Анастасия Беликова подчеркнула, что культуры кочевых народов большинства российских коренных народов Севера схожи в образе жизни, способах ведения хозяйства и особенностях воспитания подрастающего поколения , поэтому инструменты для диагностики, заложенные при разработке наборов, подойдут для всех.

— Наши пособия укомплектованы в специальную эргономичную сумку. В просторечье ее называют «чемоданчик». Их можно использовать при посещении стойбищ мобильными группами. Также обследование могут своими силами провести воспитатели в кочевых детских садах. Это образовательные группы, которые организуют в местах непосредственного нахождения оленеводов , — сообщила один из разработчиков тестовых наборов заведующая лабораторией технологий и средств психолого-педагогической абилитации ИКП Анастасия Голубчикова.

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

По ее словам, кочевые детские сады могут объединять детей одной или нескольких семей, а в качестве воспитателей часто выступают родственники — мамы, тети, бабушки или старшие сестры, которые прошли соответствующее обучение .

Специалист отметила, что само обследование может проводиться в чуме и занимает около получаса . В наборы включены предметы, которые позволяют провести диагностику отдельно для ребят всех возрастов от одного до семи лет . Также все предметы из «чемоданчика» можно использовать в качестве вспомогательных материалов для проведения игр и занятий с детьми.

Как находят талантливых детей

По словам ученых, сейчас пробные наборы направлены в детские образовательные учреждения на территории ЯНАО . Получив от воспитателей обратную связь, разработчики внесут необходимые корректировки. После чего на одном из российских предприятий будет организовано их серийное производство. Наборы поступят в эксплуатацию в первой половине 2024 года.

Фото: из архива Анастасии Голубчиковой

— Преимущество методических пособий в том, что они разработаны в сотрудничестве со специалистами, которые непосредственно работают с детьми из кочевых семей и погружены в проблему . С их помощью была выявлена потребность в определении уровня их способностей, опираясь на специфику их образа жизни и быта. Такая диагностика позволит выбрать оптимальный дальнейший образовательный маршрут в гармонии с традициями кочевой культуры , — объяснила «Известиям» руководитель Центра развития инклюзивного образования Российской академии образования доктор педагогических наук Светлана Лазуренко.

При этом она отметила, что в качестве базы при разработке пособий были выбраны наиболее зарекомендовавшие себя методики, которые удалось совместить с национальными особенностями кочевников . Однако насколько новые методические пособия будут эффективны, покажет реальная практика их применения.

Вместе с тем, как объяснил директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ямало-Ненецкого автономного округа Георгий Крюков, многим детям — представителям малых коренных народов сложнее адаптироваться и подготовиться к школе, так как они с раннего возраста участвуют в семейном разделении труда и не посещают детсады .

Фото: РИА Новости/Сергей Русанов

По его мнению, важно на этапе нахождения таких ребят в стойбищах внедрить диагностику их способностей. В свою очередь, использование знакомых детям образов и понятий даст возможность правильно оценить их уровень подготовки и выработать рекомендации для их подготовки к школе .

— Дети малых коренных народов с раннего детства усваивают богатство и собственной, и общероссийской культуры . Также в малом возрасте они овладевают и национальным, и русским языком. Такое сочетание изначально закладывает предпосылки к развитию одаренных личностей , — рассказала педагог-специалист по ненецкому языку и ненецкой культуре, руководитель Центра развития этнокультурного образования и региональных проектов Регионального института развития образования ЯНАО Светлана Тусида.

Она добавила, что методика оценки способностей с учетом национального и мировоззренческого колорита дает больше возможностей, чтобы выявлять и совершенствовать неординарные задатки таких детей.

Фото: из архива Анастасии Голубчиковой

Фундаментальное значение имеет тот факт, что игрушки, дидактические и диагностические пособия производятся в России , подчеркнула руководитель Центра дошкольного образования издательства «Русское слово» Нина Плаксина.