Реклама
Прямой эфир
Армия
СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного
Мир
Захарова прокомментировала информацию о расстреле ВСУ пленного бойца ВС РФ
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении одного из командиров «Хезболлы»
Мир
Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления Пезешкиана в должность президента
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО
Политика
В Кремле сообщили о богатой повестке визита Моди в Россию
Мир
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию
Общество
SHAMAN выступил на концерте в честь завершения форума-выставки «Россия» на ВДНХ
Общество
Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Мир
Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
Армия
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской области
Происшествия
Газораспределитель загорелся в Крыму около города Алушта
Мир
Welt узнала о планировании подрыва «Северного потока» еще 10 лет назад
Спорт
Первая ракетка мира Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
Общество
В Шереметьево десятки рейсов задержаны и несколько перенесены из-за непогоды
Происшествия
Линия электропередачи повреждена в селе Курской области из-за обстрела ВСУ
Сюжет:

С праздником Ивана Купала: прикольные картинки и открытки

«Известия» подготовили открытки и поздравления на Ивана Купалу
0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В воскресенье, 7 июля, в России отмечают народный праздник Ивана Купалу, впитавший в себя традиции и обычаи дохристианской Руси. Празднования проходят ежегодно в разных городах, объединяя любителей древнеславянской культуры. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления на Ивана Купалу, которыми можно поделиться с близкими.

7 июля — народный праздник Ивана Купала

Иван Купала — отголосок древнейшего языческого праздника летнего солнцестояния. Как и день зимнего солнцестояния он был важной точкой календарного отсчета у восточных славян, символизирующей плодородие и цветение природы.

Свое название праздник получил уже после крещения Руси, когда православная церковь приурочила эту дату к рождеству Иоанна Предтечи — Крестителя, что в переводе с греческого означает «купатель». С тех пор в народе торжество именуют Иванов день, или Иван Купала. Дохристианское же название праздника доподлинно неизвестно.

С Днем Ивана Купалы

В древней традиции этот день был связан с ритуальным омовением у славян, которое осуществлялось в открытых водоемах — реках и озерах. В северных районах, где климат более суровый, купания заменяла баня. На праздник также жгли костры. В старину считали, что стихии воды и огня на Ивана Купалу обладают мощными магическими свойствами. Поэтому наши предки не упускали возможность изменить свою судьбу.

7 июля — Иван Купала: самые интересные обычаи и традиции праздника

До наших дней сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Если влюбленные, прыгая через огонь, не разъединяли руки, то их союз обещал быть крепким и долгим. Незамужние девушки делали предсказания по венкам, спущенным на воду. Оставшийся на поверхности венок означал скорое замужество, а далеко уплывший от берега — долгую жизнь.

С Днем Ивана Купалы

Еще одной традицией этого дня были поиски цветка папоротника, который, согласно поверьям, цветет только в купальскую ночь, а нашедшему его приносит счастье и удачу. Собирали и цветы Иван-да-Марьи. Они служили оберегом, защищая от нечистой силы.

С Ивана Купала: красивые картинки и открытки с надписями

Большинство этих традиций живы и сегодня. Приобщиться к ним можно на фольклорных фестивалях и других мероприятиях, приуроченных к дню Ивана Купалы. Чтобы лучше ощутить дух праздника, можно рано утром умыться росой и пройтись босиком по траве, днем искупаться в речке, смыв усталость, а вечер провести у костра.

С Днем Ивана Купалы

И, конечно, важно не забыть разделить радость праздника с друзьями и близкими. Раньше поздравлять друга друга было принято обрызгивая водой. В современном мире чаще обмениваются открытками и поздравлениями.

Создать открытки можно самому в специальных приложениях или скачать уже готовые, выбрав подходящий сюжет. Например, цветы папоротника, плывущие по воде венки, хороводы девушек в славянской одежде, горящие костры на берегу водоемов и любые изображения, передающую всю силу и красоту родной природы.

Ивана Купала в 2024 году: какого числа, поверья, что нельзя делать

С праздника Ивана Купала: короткие поздравления своими словами и стихи

Картинки часто дополняют добрыми пожеланиями и поздравлениями. Вот примеры того, как можно поздравить с днем Ивана Купалы в стихах или в прозе своими словами:

«Желаю, чтобы на Купалу
Сбывалось всё, о чем мечталось.
Чтоб пышный девичий венок
Уплыть скорей на счастье мог,
Чтобы купальская росса
Сияла, как твоя краса,
И жгучий заводной костер
Печали все из жизни стер».

С Днем Ивана Купалы

«На Ивана, на Купалу, ты поверь в свою судьбу,
Смой с себя тоску, усталость, зажги костер на берегу.
Пусть сгорят в огне печали и обойдет тебя нужда,
А купальская вода одарит здоровьем на года».

«С днем Ивана Купалы! В этот славный праздник, как никогда, ощущается тесная связь с природой и традициями прошлого, что становится источником силы и вдохновения. Пусть в этот и во все дни судьба будет щедрой, душа чистой, а огонь в сердце ярким».

С Днем Ивана Купалы

«От всего сердца поздравляю с народным праздником Ивана Купалы. Желаю найти свой цветок счастья, который исполнит все желания. Пусть в жизни случаются чудеса и не угасает вера в волшебство, а в душе ярким костром горит свет надежды».

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Global Look Press, Максима Богодвида, Алексея Мальгавко, Константина Чалабова и Виталия Петрушенко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024