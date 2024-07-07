С праздником Ивана Купала: прикольные картинки и открытки

В воскресенье, 7 июля, в России отмечают народный праздник Ивана Купалу, впитавший в себя традиции и обычаи дохристианской Руси. Празднования проходят ежегодно в разных городах, объединяя любителей древнеславянской культуры. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления на Ивана Купалу, которыми можно поделиться с близкими.

7 июля — народный праздник Ивана Купала

Иван Купала — отголосок древнейшего языческого праздника летнего солнцестояния. Как и день зимнего солнцестояния он был важной точкой календарного отсчета у восточных славян, символизирующей плодородие и цветение природы.

Свое название праздник получил уже после крещения Руси, когда православная церковь приурочила эту дату к рождеству Иоанна Предтечи — Крестителя, что в переводе с греческого означает «купатель». С тех пор в народе торжество именуют Иванов день, или Иван Купала. Дохристианское же название праздника доподлинно неизвестно.

В древней традиции этот день был связан с ритуальным омовением у славян, которое осуществлялось в открытых водоемах — реках и озерах. В северных районах, где климат более суровый, купания заменяла баня. На праздник также жгли костры. В старину считали, что стихии воды и огня на Ивана Купалу обладают мощными магическими свойствами. Поэтому наши предки не упускали возможность изменить свою судьбу.

До наших дней сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Если влюбленные, прыгая через огонь, не разъединяли руки, то их союз обещал быть крепким и долгим. Незамужние девушки делали предсказания по венкам, спущенным на воду. Оставшийся на поверхности венок означал скорое замужество, а далеко уплывший от берега — долгую жизнь.

Еще одной традицией этого дня были поиски цветка папоротника, который, согласно поверьям, цветет только в купальскую ночь, а нашедшему его приносит счастье и удачу. Собирали и цветы Иван-да-Марьи. Они служили оберегом, защищая от нечистой силы.

С Ивана Купала: красивые картинки и открытки с надписями

Большинство этих традиций живы и сегодня. Приобщиться к ним можно на фольклорных фестивалях и других мероприятиях, приуроченных к дню Ивана Купалы. Чтобы лучше ощутить дух праздника, можно рано утром умыться росой и пройтись босиком по траве, днем искупаться в речке, смыв усталость, а вечер провести у костра.

И, конечно, важно не забыть разделить радость праздника с друзьями и близкими. Раньше поздравлять друга друга было принято обрызгивая водой. В современном мире чаще обмениваются открытками и поздравлениями.

Создать открытки можно самому в специальных приложениях или скачать уже готовые, выбрав подходящий сюжет. Например, цветы папоротника, плывущие по воде венки, хороводы девушек в славянской одежде, горящие костры на берегу водоемов и любые изображения, передающую всю силу и красоту родной природы.

С праздника Ивана Купала: короткие поздравления своими словами и стихи

Картинки часто дополняют добрыми пожеланиями и поздравлениями. Вот примеры того, как можно поздравить с днем Ивана Купалы в стихах или в прозе своими словами:

«Желаю, чтобы на Купалу

Сбывалось всё, о чем мечталось.

Чтоб пышный девичий венок

Уплыть скорей на счастье мог,

Чтобы купальская росса

Сияла, как твоя краса,

И жгучий заводной костер

Печали все из жизни стер».

«На Ивана, на Купалу, ты поверь в свою судьбу,

Смой с себя тоску, усталость, зажги костер на берегу.

Пусть сгорят в огне печали и обойдет тебя нужда,

А купальская вода одарит здоровьем на года».

«С днем Ивана Купалы! В этот славный праздник, как никогда, ощущается тесная связь с природой и традициями прошлого, что становится источником силы и вдохновения. Пусть в этот и во все дни судьба будет щедрой, душа чистой, а огонь в сердце ярким».

«От всего сердца поздравляю с народным праздником Ивана Купалы. Желаю найти свой цветок счастья, который исполнит все желания. Пусть в жизни случаются чудеса и не угасает вера в волшебство, а в душе ярким костром горит свет надежды».

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Global Look Press, Максима Богодвида, Алексея Мальгавко, Константина Чалабова и Виталия Петрушенко.