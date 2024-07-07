Мастерство не в почете: исчезающие ремесла Афганистана

В Афганистане живет много мастеров, хранящих секреты уникальных местных ремесел. Однако под властью «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) они всё чаще сталкиваются с трудностями. Камра-е-фаоре — исчезающее в последние годы афганское изобретение, сочетающее в себе камеру обскура с портативной «темной комнатой». Оно вошло в обиход в 1950-х годах после добавления на удостоверения личности фотографий владельца. Хаджи Мирзаман — последний мастер, до сих пор использующий бокс-камеру. О том, как ему и другим ремесленникам сегодня живется в стране, — в галерее «Известий»