Мастерство не в почете: исчезающие ремесла Афганистана

В Афганистане живет много мастеров, хранящих секреты уникальных местных ремесел. Однако под властью «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) они всё чаще сталкиваются с трудностями. Камра-е-фаоре — исчезающее в последние годы афганское изобретение, сочетающее в себе камеру обскура с портативной «темной комнатой». Оно вошло в обиход в 1950-х годах после добавления на удостоверения личности фотографий владельца. Хаджи Мирзаман — последний мастер, до сих пор использующий бокс-камеру. О том, как ему и другим ремесленникам сегодня живется в стране, — в галерее «Известий»
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Фото: Марк Левитин
Работа Хаджи Мирзамана сейчас под угрозой: талибы запретили работать во дворе, а таскать тяжелую камеру на улицу ему не по силам
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Фото: Марк Левитин
Афганистан — одно из последних государств в мире, где сохранились профессиональные писцы, или дапирпаты, — мастера, владеющие каллиграфией и другими стилями. Их ремесло только выиграло от смены власти: остановка образовательной программы в стране означает, что клиентов на их век хватит
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Фото: Марк Левитин
Город Герат издревле славился стеклодувным ремеслом, но на сегодняшний день в городе не осталось ни одного мастера, кроме потомственного стеклодува Гуляма Сахи
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Фото: Марк Левитин
Ремесло увядает от невостребованности — из-за царящей бедности люди приобретают дешевые товары из массмаркета
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Фото: Марк Левитин
Гуляму также помогает сын, но он не собирается идти по его стопам. Надежда остается на единственного ученика
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Фото: Марк Левитин
Исталифские гончары унаследовали свои методы от мастеров Ферганы. Вместе с этим в окраске изделий прижились тимуридские техники и орнаменты
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Фото: Марк Левитин
Гончары Исталифа почти не пострадали от прихода к власти талибов, куда большее влияние оказал крах экономики
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Фото: Марк Левитин
Увидеть гончаров за работой можно почти в любой день
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Фото: Марк Левитин
В Исталифе практически вся технология производства керамики сохранилась в средневековом виде
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Фото: Марк Левитин
Давильни кунжутного масла можно найти в цитадели Герата, а также в мохаллях на окраинах города
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Фото: Марк Левитин
Верблюдов на открытом воздухе и с завязанными глазами тренируют ходить под ярмом и крутить пресс
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Фото: Марк Левитин
Единственные, кто из ремесленников не понес урона от очередного переворота в стране, — кузнецы и лудильщики
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Фото: Марк Левитин
Лудильщик на городском базаре Герата
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Фото: Марк Левитин
Мечеть Герата облицована изразцовой плиткой внутри и снаружи и требует постоянного обновления. Обжиг изразцов выполняется вручную в мастерской при мечети, а технология не менялась с тимуридских времен
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