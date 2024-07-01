В Кремле заявили о сохранении Россией открытости для диалога по Украине

Россия открыта для диалога по Украине, чтобы достичь поставленные цели, заявил 1 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о готовности вести переговоры с Москвой через посредников.

«Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, для любого диалога с целью достичь те цели, которые мы перед собой ставили», — сказал он.

Также Песков добавил, что российский лидер сохраняет эту открытость, о чем он говорил неоднократно.

Накануне, 30 июня, Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры с Россией при помощи стран-посредников и заключить соглашение наподобие черноморской зерновой сделки 2022 года. Украинский лидер подчеркнул, что нужно показать, что Киев пользуется поддержкой не только коллективного Запада, и поэтому посредниками могут стать государства разных континентов.

До этого, 27 июня, украинский лидер на саммите Евросоюза заявил, что ВСУ несут большие потери и поэтому Киев не желает затягивать конфликт. Он призвал в ближайшее время подготовить план мирного урегулирования кризиса.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что РФ всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. По его словам, это будет возможно, если Киев откажется от плана вступления в НАТО и выведет свои войска из регионов России. Позднее, 25 июня, он указал, что мирная инициатива России реально предусматривает возможность завершения конфликта на Украине, предложение Москвы способно урегулировать ситуацию, переведя ее в дипломатическое русло.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.