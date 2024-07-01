Песков указал на очевидные предпочтения граждан Франции на выборах

В Кремле следят за ситуацией касательно парламентских выборов во Франции, предпочтения избирателей понятны. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен и ее союзники одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Партия «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов. На третьем месте коалиция президента Франции Эммануэля Макрона и его союзников с 20,76% голосов, от нее избраны два депутата.

30 июня во Франции состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею. После объявления предварительных итогов по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ.

Президент Франции 9 июня заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что стране необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент, в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% избирателей.