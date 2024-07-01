Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша ввела ограничения на въезд для дальнобойщиков с Украины
Мир
Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
Мир
Захарова сочла неонацизмом отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
Мир
Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
Происшествия
Власти Белгорода сообщили об отключениях электричества в ряде районов
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Армия
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
Мир
Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
Мир
В Словакии заявили о скором возвращении Фицо к исполнению обязанностей
Армия
Марочко сообщил об уничтожении более 34 тыс. солдат ВСУ и наемников на рубежах ЛНР
Мир
Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
Мир
Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Политика
Вызовет много вопросов. Политолог оценила вероятность замены Байдена на выборах
Общество
Иностранные гости «Алых парусов» восхитились праздником выпускников
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры
Сюжет:

В Словакии заявили о скором возвращении Фицо к исполнению обязанностей

Pravda: переживший покушение Фицо скоро вернется к исполнению обязанностей
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернется к работе в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк, 1 июля сообщил портал Pravda.

По его словам, политик намерен постепенно подключаться к выполнению своих обязанностей.

«Нельзя сказать, что всё прошло полностью по плану, но могу сказать, что ситуация уже настолько улучшилась, что премьер-министр активно участвовал в обсуждении саммита, который прошел на этой неделе», — пояснил Калиняк.

Он уточнил, что реабилитация Фицо продолжается, в июле он появится на публике. Калиняк также сообщил, что после покушения у словацкого премьера будут постоянные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Стрельба в Словакии: на премьер-министра страны совершено нападение
Ранее Роберт Фицо неоднократно критиковал НАТО и политику стран Запада по Украине

В начале июня Фицо заявил, что не верит в то, что покушение на него совершил «одинокий сумасшедший», и назвал его активистом от оппозиции. Также он отметил, что не испытывает к нападавшему ненависти и не станет требовать возмещения ущерба.

Он подчеркнул тогда, что вернется к работе в конце июня – начале июля.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице, злоумышленник был задержан. 18 мая суд заключил его под стражу. Уточнялось, что он мог действовать не один.

Из-за полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция проводилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая сообщалось, что его состояние стабильное. Позже, 25 мая, медики сообщили об улучшении состояния премьера.

Фицо ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024