В Словакии заявили о скором возвращении Фицо к исполнению обязанностей

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернется к работе в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк, 1 июля сообщил портал Pravda.

По его словам, политик намерен постепенно подключаться к выполнению своих обязанностей.

«Нельзя сказать, что всё прошло полностью по плану, но могу сказать, что ситуация уже настолько улучшилась, что премьер-министр активно участвовал в обсуждении саммита, который прошел на этой неделе», — пояснил Калиняк.

Он уточнил, что реабилитация Фицо продолжается, в июле он появится на публике. Калиняк также сообщил, что после покушения у словацкого премьера будут постоянные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В начале июня Фицо заявил, что не верит в то, что покушение на него совершил «одинокий сумасшедший», и назвал его активистом от оппозиции. Также он отметил, что не испытывает к нападавшему ненависти и не станет требовать возмещения ущерба.

Он подчеркнул тогда, что вернется к работе в конце июня – начале июля.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице, злоумышленник был задержан. 18 мая суд заключил его под стражу. Уточнялось, что он мог действовать не один.

Из-за полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция проводилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая сообщалось, что его состояние стабильное. Позже, 25 мая, медики сообщили об улучшении состояния премьера.

Фицо ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.