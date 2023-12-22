Всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Pravda в пятницу, 22 декабря.

Он указал на то, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

«Я не верю в военное решение. <…> Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», — сказал он.

Фицо добавил, что в настоящее время Россия контролирует в военном отношении территории, на которые она вступила, и не отдаст их ни при каких обстоятельствах. По его словам, «только наивный человек может представить, что итогом переговоров о будущем станет уход России с этих подконтрольных территорий».

17 декабря премьер Словакии указал на то, что страны Запада готовы воевать с Россией до последнего украинского солдата. По мнению Фицо, Украину используют в попытках ослабления России в международном и экономическом плане.

Между тем 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации по защите Донбасса и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о проведении СВО было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.