Политолог заявил о провальной политике Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не оправдал возложенных на него надежд. Об этом 1 июля «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в этот день стало известно, что правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен и ее союзники одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Партия «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов. На третьем месте коалиция Макрона и его союзников с 20,76% голосов, от нее избраны два депутата

«Было изначально понятно, что Макрон пошел на авантюру, которая может стоить ему парламентских позиций и, судя по всему, так и происходит. Я думаю, что второй тур выборов также не сулит для французского президента ничего хорошего. Но и ожидать резкого изменения курса Франции тоже не стоит. Все-таки во Франции сильный не только парламент, но и институт президентства. Макрон не собирается досрочно слагать полномочия главы государства, об этом уже было заявлено. Поэтому, возможно, в будущем мы будем свидетелями баталии между парламентом и президентом», — заявил Мезюхо.

Политолог указал на ряд проблем в политике Макрона, как во внутренней, так и во внешней.

«На Макрона изначально возлагались неоправданные надежды. Он всё время говорил о каком-то обновлении. Но при этом игнорировал те проблемы, которые волновали общество. Он жестко расправился с «желтыми жилетами» и на самом-то деле фактически не признавал право этого протеста. Он не справился с миграционной политикой, которая с каждым годом становится всё хуже и хуже. И в конце концов за время президентства Макрона Франция потерпела ряд внешнеполитических провалов. Можно вспомнить ту же Африку. Это тоже не добавляет ему очков. Я уже не говорю о проблемах в экономике и постоянном муссировании темы Украины», — заявил он.

Накануне во Франции состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею. После объявления предварительных итогов по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ.

Президент Франции 9 июня заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что стране необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент, в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% избирателей.