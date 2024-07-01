Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ATACMS

Российские специалисты начали изучение работы систем наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США. Об этом 1 июля рассказал специалист по работе с вооружениями.

Также он продемонстрировал системы наведения и коррекции полета поставляемых из США на Украину ракет ATACMS.

«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Специалисты изучат работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также возможности по корректированию ее курса, заключил он.

Поставки этих ракет Украине из США начались в 2023 году. В частности, 23 июня 2024 года российские средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем четыре такие ракеты. Одна отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Количество раненых при этом обстреле составило более 150 человек, четыре человека погибли.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Масса ракеты составляет от 1320 до 1670 кг, длина — 3,96 м, размах крыльев — 1,4 м. Дальность лежит в диапазоне от 140 до 300 км. Все ракеты имеют инерциальные головки самонаведения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.