В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3

Причиной разъединения вагонов поезда «Иволга» на МЦД-3 27 июня является производственный дефект. Об этом 1 мюля сообщила пресс-служба «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — сказал ТАСС представитель компании.

В ТМХ пообещали в течение пяти дней проверить поезда «Иволга» из поставки текущего года. Кроме того, компания намерена усилить контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств и применять штрафные санкции к поставщику.

Состав на МЦД-3 остановился 27 июня на станции Кратово, в результате чего произошла задержка поездов в сторону Зеленограда – Крюково. Пассажиры сразу покинули поезд. Позже Московская железная дорога уточнила в Telegram-канале, что произошел саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга», никто не пострадал. Остановившийся поезд убрали с путей.