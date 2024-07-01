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УФСБ по ДНР перехватило 95 украинских беспилотников за неделю

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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За прошедшую неделю УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) перехватила 95 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой, сообщила 1 июля пресс-служба ведомства.

Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» были подавлены три беспилотника, несущие на себе самодельные взрывные устройства, в Кировском и Петровском районах Донецка.

Взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не было.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Так, 18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области, и еще девять — над территорией Белгородской области.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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