Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках над тремя регионами РФ за ночь

В течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ в понедельник, 1 июля.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ был атакован дронами ВСУ. В результате атаки в селе Глотово были повреждены два домовладения и один автомобиль, а в селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом.

Тогда же врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что семь беспилотников ВСУ были уничтожены силами ПВО в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах региона.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.