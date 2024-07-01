Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Курской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале в понедельник, 1 июля.
«Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. Спасибо нашим защитникам!» — сказано в сообщении.
Смирнов также напомнил, что к обломкам беспилотников опасно приближаться и прикасаться.
30 июня в Минобороны РФ рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.
Днем ранее, 29 июня, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области. В результате погибли пять мирных жителей.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.