Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках

Экс-министр благосостояния Латвии, депутат сейма Рамона Петравича в разговоре с «Известиями» 1 июля раскритиковала закон об однополых браках, указав на несправедливость в отношении традиционных семейных пар.

Таким образом она прокомментировала вступивший в силу в Латвии 1 июля закон о легализации гражданского партнерства, в том числе между людьми одного гендера.

«1 июля вступает в силу закон, согласно которому однополые пары могут заключить официально брак. И 1 июля, в полночь, первая пара, а это молодые мужчины, оформят партнерские отношения у нотариуса, согласно новому закону. И нотариус в полночь пойдет на работу только для того, чтобы мужчины смогли официально заключить семейные отношения. И министр юстиции Латвии [Инесе Либиня-Эгнере] тоже придет поздравлять их», — указала экс-министр благосостояния страны.

Бывший министр добавила, что ранее в Латвии не было такого, чтобы в полночь были зарегистрированы семейные отношения между мужчиной и женщиной. При этом для однополых пар это стало возможным, добавила она.

«Также я не слышала, чтобы министр юстиции приходил поздравлять семейную пару — мужчину и женщину. Это и мне интересно», — резюмировала Петравича.

В июне 2023 года однополые браки узаконили в Эстонии. Закон позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола. Он вступил в силу 1 января 2024 года.