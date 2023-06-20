В Эстонии узаконили однополые браки, соответствующий документ был принят парламентом прибалтийской республики 20 июня, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Закон позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола.

«Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», — говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, теперь в Эстонии однополые супружеские пары смогут усыновлять детей, если на это даст согласие биологический родитель этого ребенка. Тем самым сохранится принцип, по которому права и обязанности по отношению к ребенку в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.

Ранее, 14 марта, стало известно, что на Украине рассмотрят законопроект об однополых партнерствах. Согласно ему, однополые партнеры смогут получать статус близких родственников без вступления в брак. С принятием закона таким союзом будет считаться зарегистрированный добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного полов.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обещал рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране, так как документ набрал необходимое количество голосов для передачи главе государства на обсуждение.

В августе того же года Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков главе кабинета министров Денису Шмыгалю. Тогда же он заявил, что в условиях военного положения менять Конституцию в стране невозможно, однако правительство наработало варианты решений по легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.