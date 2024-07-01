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Минобороны в июне подало 23 иска к Военно-строительной компании

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Министерство обороны (МО) РФ в июне подало 23 иска к публично-правовой компании «Военно-строительная компаниия» (ВСК), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Информация об организации, опубликованная на портале ВСК, гласит, что ее состав включает предприятия и структуры различных форм собственности, выполняющие задачи в интересах российского оборонного ведомства.

По данным из электронной базы данных Арбитражного суда, общая сумма поданных в прошлом месяце исков составляет 6,8 млрд рублей. В двух крупнейших исках — на 2,9 млрд и 1,7 млрд — в качестве третьего лица указана Счетная палата Российской Федерации.

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Ранее, 26 июня, Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму более 38 млн рублей к пермскому завода «Телта» в рамках дела генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

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