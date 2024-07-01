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В США заявили о возможности спонсирования Украины НАТО и при ее нейтральном статусе

Hill: нейтральная Украина сможет тайно получать помощь от НАТО
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Украина может получать военную и разведывательную помощь со стороны США и других стран НАТО, оставаясь при этом нейтральной страной. Об этом в воскресенье, 30 июня, написал политолог Томас Грэм в статье для Hill.

«Если членство в НАТО — это слишком недосягаемо, то что должна делать Украина? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к нынешним обстоятельствам. Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО», — отметил политолог.

Грэм пишет, что уже сейчас существует возможность дать Украине статус, аналогичный статусу Швеции времен холодной войны. По его словам, для этого нужно только приложить усилия по восстановлению оборонно-промышленного сектора страны и обучить ее вооруженные силы.

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Ранее, 14 июня, действующий на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали план по передаче блоку управления поставками оружия Киеву. Уточнялось, что окончательное решение будет озвучено на саммите в Вашингтоне. Координация поставок оружия будет осуществляться структурами НАТО в Висбадене.

Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах НАТО создать на территории своих стран три крупные военные базы для поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что создание таких баз будет обозначать полный контроль альянсом координации передачи оружия. По словам премьера, базы будут созданы в странах, граничащих с Украиной, — в Польше, Румынии и Словакии.

Позже, 21 июня, Орбан добавил, что Венгрия в миссии НАТО на Украине участвовать не будет. Он добавил, что получил гарантии от Столтенберга и его возможного преемника, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, что имеет право воздержаться от участия в действиях блока по расширению военной поддержки Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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