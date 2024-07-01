Во Франции оценили шансы Барделла стать новым премьер-министром

Председатель французской партии «Национальное объединение» 29-летний Джордан Барделла после парламентских выборов может занять пост премьер-министра. Об этом 1 июля рассказал «Известиям» депутат Европейского парламента от этой партии Тьерри Мариани.

Сам Барделла 30 июня объявил на пресс-конференции, что намерен стать премьер-министром страны.

«Я намерен слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации, защищать покупательную способность, восстановить порядок и безопасность на всей территории страны и взять под контроль миграцию», — приводит слова Барделла телеканал BFMTV. Он призвал французов сделать «исторический выбор» и поддерживать партию, дав ей абсолютное большинство в парламенте.

Депутат Мариани заявил, что сейчас разворачивается по-настоящему историческое событие — оппозиционная партия набрала в два раза больше голосов, чем партия президента, и если на заключительном этапе выборов «Национальное объединение» получит абсолютное большинство голосов, Барделла действительно сможет занять пост премьер-министра.

«Самое главное, мы видим, что у многих есть желание изменить ситуацию. Вы знаете, я занимаюсь политикой уже 30 лет, я никогда не сталкивался с ситуацией, когда президент настолько отвергается населением», — сказал Мариани.

По словам депутата, что касается президента Франции Эммануэля Макрона, то после оглашения результатов выборов никакой «гражданской войны» не будет. Единственное, что может произойти, по его мнению, так это протесты сторонников левых партий на улицах городов страны.

30 июня состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею страны. По итогам голосования лидирует партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». «Новый народный фронт» занимает второе место с 29,1%. На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов.

Сообщалось также, что Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке в небольшом приморском городке на севере страны Ле-Туке.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения — в частности, в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен на европейских выборах.