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Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии, о чем он заявил в разговоре с The New Yorker.

«Давайте не будем притворяться. Это позор», — цитирует адмирала Уэста американский еженедельник.

В материале отмечается, что неудачный запуск баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard, который проводился в феврале этого года, быстро стал достоянием общественности. В воздухе ускорители ракеты дали сбой, и она просто упала рядом с подводной лодкой.

«Значит ли это, что наша система не работает? Нет. Наша система работает. Но это чертовски стыдно», — прокомментировал испытание Уэст.

Еженедельник отметил, что Vanguard, выпустившая неисправную ракету, находится на вооружении уже 30 лет — на пять лет дольше срока, на который подлодка была рассчитана.

The New Yorker добавил, что всё, что связано с британской инфраструктурой ядерного оружия — подводные лодки, ракеты, боеголовки, испытательные центры, верфи, бункеры, — устарело. И ни одна из ее запасных частей не готова к применению.

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Ранее, 21 февраля, The Sun сообщила о провальном пуске ВМС Британии ядерной ракеты Trident II. При этом в заявлении минобороны для газеты сказано, что испытание подтвердило эффективность британских средств ядерного сдерживания, несмотря на то что «во время теста произошла непредвиденная ситуация».

19 ноября 2023 года сообщалось, что крупная катастрофа ВМФ Великобритании со времен Второй мировой войны была предотвращена в последнюю минуту. Неисправность глубиномера на атомной подводной лодке типа Vanguard 10-летней давности с ракетами Судного дня Trident II со 140 членами экипажа на борту завела военный корабль в «опасную зону».

В январе 2023 года The Sun узнала о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем. Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости. Руководство военно-морских сил распорядилось провести расследование.

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