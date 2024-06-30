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Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться на саммите ШОС в Астане

Лавров: Путин и Лукашенко планируют встретиться на саммите ШОС в Астане
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3–4 июля в Астане. Об этом сообщил в воскресенье, 30 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров телеканалу «Беларусь 1» во время посещения Минска.

«Планируются (контакты. — Ред.). ШОС — это очевидная вещь, когда они встретятся», — сказал министр.

Он отметил, что у Москвы и Минска отношения союзничества, стратегического партнерства, они основаны на взаимности. Всё, что делают оба государства, является взаимовыгодным, добавил глава российского МИДа.

«Возьмите любую сферу нашей работы. Именно этот принцип обеспечивает успех союзнических отношений России и Республики Беларусь», — подчеркнул Лавров.

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Ранее, 25 июня, Лавров заявил, что первым актом саммита ШОС в Астане станет принятие Белоруссии в полноправные участники объединения. Он отметил, что весь остальной саммит Белоруссия будет участвовать уже наравне с другими участниками объединения.

О том, что Белоруссия на предстоящем саммите в Астане станет членом организации, заявил 5 июня генсек ШОС Чжан Мин в Ташкенте в ходе открытия XIX заседания экспертного форума организации «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания». 24 мая президент России по итогам встречи с белорусским коллегой Лукашенко отметил, что Москва ожидает присоединения Минска к ШОС на июльском саммите в Астане.

Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу ШОС, статус наблюдателя получила в 2015 году. В 2022-м начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требовалось подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения.

Саммит ШОС пройдет 3–4 июля в Астане. Одним из ключевых итогов встречи станет подписание решения о членстве Белоруссии в организации. Так, после присоединения республики количество стран — участниц ШОС возрастет до 10. Сейчас в ее состав входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

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