Военный эксперт, Константин Сивков прокомментировал заявление Зеленского о возможности переговоров с РФ через посредников

Военный эксперт, Константин Сивков прокомментировал заявление Зеленского о возможности переговоров с РФ через посредников

2024-06-30T20:37:20+03:00

2024-06-30T20:37:20+03:00

2024-06-30T20:37:20+03:00

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