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Главы МИД РФ и Белоруссии условились о взаимодействии на многосторонних площадках

Лавров и Рыженков обсудили сотрудничество на многосторонних площадках
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков, недавно назначенный на должность, во время телефонного разговора договорились продолжать тесное взаимодействие двух стран на многосторонних площадках. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Были обсуждены текущие вопросы российско-белорусских отношений, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, условившись продолжать тесное взаимодействие на многосторонних площадках», ― говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.

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О телефонном разговоре Лаврова и Рыженкова сообщалось ранее в этот день. Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам. Также Лавров поздравил коллегу с назначением на должность главы МИДа и пожелал успехов на новом посту, на который президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Рыженкова 27 июня.

До этого, 28 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии, прошедшего 27–28 июня, и отметил, что они вносят вклад в углубление союзнических и братских связей Минска и Москвы.

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