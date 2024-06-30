Новый глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым сотрудничество Минска и Москвы

Новый министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков пообщался по телефону с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, темой стали контакты двух государств на высоком уровне. Об этом 30 июня сообщили в МИД Белоруссии.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях. Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам», — говорится в заявлении белорусского МИДа на его сайте.

Кроме того, во время разговора министры отдельно затронули тему взаимодействия Москвы и Минска с международными организациями. Также Лавров поздравил Рыженкова с назначением на должность главы МИДа и пожелал успехов на новом посту, на который президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Рыженкова 27 июня.

Ранее, 28 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии, прошедшего 27–28 июня, и отметил, что они вносят вклад в углубление союзнических и братских связей Минска и Москвы.

До этого, 24 мая, Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске. По словам российского лидера, делегации двух стран обсудили практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах безопасности, экономики, обороны и культуры. Лукашенко отметил, что РФ и Белоруссия продолжают усиливать интеграцию и поддерживать друг друга.