Освобождение села Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволит Вооруженным силам (ВС) России в перспективе продвинуться на запад. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил «Известиям» военный эксперт Вадим Мингалев.

«Освобождение населенного пункта Спорное имеет важнейшее, я бы сказал ― стратегическое значение. <…> Главный смысл заключается в том, что именно здесь мы видим основную стратегическую линию и дальнейшее перспективное значение дальнейшего продвижения на запад», ― сказал он.

Как отметил специалист, благодаря освобождению Спорного ВС РФ смогут перекрыть коммуникацию для украинской армии между Северском и Артемовском (украинское название ― Бахмут).

«Это одно из важнейших направлений, которое поможет эту Донецко-Луганскую конгломерацию в определенной степени поставить под полный контроль Вооруженных сил РФ», ― объяснил Мингалев.

Эксперт напомнил, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и действующий главнокомандующий украинской армии Александр Сыркий говорили, что Спорное они не отдадут, это фактически главный стратегический плацдарм. Он уточнил, что населенный пункт сам по себе маленький, но узловой.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также стало известно, что были нанесены поражения бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР со стороны подразделений Южной группировки войск. Позже «Известия» показали работу артиллеристов в окрестностях села Спорное. Они наносят реактивные удары по позициям украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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