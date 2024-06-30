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Российские артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ у села Спорное в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы в окрестностях села Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР) наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июня, рассказал корреспондент «Известий».

На кадрах с места события показано, как оператор сообщает координаты, а позже военные прицеливаются и наносят реактивные удары по позициям украинской армии. Командир дает команду, и военная техника производит залпы.

«В таких случаях в бой вступают реактивщики из 7-й бригады. И полным пакетом выставляют настоящий огневой заслон перед противником», — сказал журналист Денис Кулага.

Один из участников спецоперации поделился, что управлять машиной не так сложно. Кулага рассказал, что сухая погода без осадков является хорошим условием для противника, чтобы следить за любым перемещением Вооруженных сил России. Как только в небе появляется беспилотник, необходимо искать укрытие, добавил он.

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Ранее в этот день сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также стало известно, что были нанесены поражения бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР со стороны подразделений Южной группировки войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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