Найдено тело утонувшего в Финском заливе подростка

Спасатели обнаружили тело 13-летнего мальчика, который утонул в Финском заливе. Об этом 30 июня сообщил телеканал «78» в своем Telegram-канале.

По его данным, подросток купался на Жемчужном пляже в Красносельском районе Санкт-Петербурга и утонул около 19:00 мск 29 июня. Поиски ребенка продолжались почти сутки.

Ранее, 27 июня, трое мальчиков купались в реке Расшеватка в городе Новоалександровске Ставропольского края без присмотра взрослых и начали тонуть. Проходившая мимо женщина бросилась на помощь, и ей удалось спасти одного из ребят, но другие двое утонули. Выжившего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Региональное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело из-за гибели детей.