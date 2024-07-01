На подложном корму: госконтракты на 6,5 млрд выиграны по фальшивым документам

Госзакупки на 6,5 млрд рублей, выигранные с использованием подложных документов, выявили в ФАС с начала 2024 года. В 2023-м таких нарушений было установлено на 10 млрд за весь год. Речь идет прежде всего о строительной отрасли, а подделывают сведения, якобы подтверждающие опыт подрядчика, — это позволяет получить дополнительные баллы и выиграть тендеры. Условия, созданные для предотвращения демпинга, стали основой для новых махинаций, констатируют эксперты. По их словам, реальный масштаб проблемы может быть существенно больше: ФАС получает жалобы лишь в редких случаях , в то время как подложные документы использует едва ли не половина участников конкурсов на заключение госконтрактов.

За первые шесть месяцев 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила госзакупки более чем на 6,5 млрд рублей, которые были проведены с предоставлением подложных документов. Это следует из изученных «Известиями» решений ФАС и реестра недостоверных сведений, который ведет ведомство. Кроме того, в настоящий момент ФАС рассматриваются еще 15 подобных дел с совокупной стоимостью контрактов свыше 1 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В решениях службы за 2023 год совокупная стоимость таких закупок составила 10 млрд рублей.

Проблема недостоверных документов, которые предоставляют участники госзакупок, начинает приобретать массовый характер, заявил «Известиям» еще в феврале 2024 года заместитель руководителя ФАС Петр Иванов. Как правило, речь идет о сведениях об опыте компании. Делается это ради победы в конкурентной процедуре, подчеркнул Иванов.

Если за 2022 год было рассмотрено около 100 жалоб на подобные нарушения, то в 2023 году — уже более 460. За первые шесть месяцев 2024 года ведомство получило более 200 жалоб на подобные нарушения (окончательная статистика за первое полугодие еще уточняется), сообщили в пресс-службе ФАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Проблема приобрела общероссийский масштаб. Во многих регионах добросовестные участники отказываются идти в государственные закупки, поскольку их демотивируют факты регулярного участия в торгах компаний с подложным опытом », — резюмировали дискуссию по теме на сайте форума «Госзаказ» в мае 2024 года.

Как убедились «Известия», подавляющее большинство выявленных схем в реестре недостоверных сведений ФАС касается строительства. Это связано с особым регулированием таких закупок. Для победы в конкурсе строительному подрядчику недостаточно соответствовать условиям тендера и предложить более выгодную цену, объяснил «Известиям» член Общественного совета при ФАС Дмитрий Доброштан. Контракт получает тот, кто наберет максимальное число из 100 возможных баллов. А они рассчитываются по специальной формуле.

За лучшую цену подрядчик может получить максимум 60 баллов. Остальные участники конкурса получают меньше, пропорционально разнице между их ценой и самой выгодной. Еще до 40 баллов начисляется в зависимости от наличия у предприятия уже исполненных контрактов по аналогичным работам (не только по госзаказам, но и в интересах частных заказчиков). Учитываются общая стоимость и количество таких договоров, а также цена самого дорогого. Соответственно, до 40 баллов получает участник, у которого самый объемный портфель выполненных работ. Остальные — пропорционально подтвержденному опыту относительно самого успешного подрядчика. В итоге участник с более низкой ценой легко может уступить более опытному и надежному застройщику.

Нынешние правила определения подрядчиков в госзакупках, в том числе в строительной отрасли, действуют с начала 2022 года и сформулированы в постановлении правительства № 2604, объяснил «Известиям» руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Маковеев. Такую схему ввели для борьбы с демпингом со стороны недобросовестных подрядчиков. Однако вместе с подобной формулой возникло пространство для новых злоупотреблений: участники конкурсов стали предоставлять фиктивную документацию для получения преимущества перед конкурентами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В теории потенциальная «наценка» за опыт может составить до трети от возможной стоимости контракта. На практике подобное соотношение маловероятно. Но когда речь идет о подрядах стоимостью в миллиарды, преимущество в цене над конкурентами даже в несколько процентов позволяет нарастить выручку на десятки миллионов.

Реальная возможность предложить радикально более низкую цену на конкурентном строительном рынке, как правило, сильно ограничена. Получить фору за счет истории контрактов гораздо проще. В реестре недостоверных сведений ФАС есть примеры, когда указанная сумма выполненных контрактов в разы превышала выручку за весь период существования потенциального подрядчика. Менее очевидные случаи были выявлены в процессе расследования уголовных дел и уже потом стали объектом внимания ФАС.

По словам Сергея Маковеева, требования к документам об опыте в нормативно-правовых актах достаточно простые. Какой-то специальной процедуры проверки на достоверность не предусмотрено. Достаточно, чтобы они были правильно оформлены.

Зачастую у комиссии не хватает времени на проверку документов, объяснил Дмитрий Доброштан. Встречаются и коррупционные проявления. Объектом внимания ФАС становятся только случаи, в которых есть жалобы кого-то из участников торгов, госструктур или частных лиц. Однако такие обращения поступают далеко не всегда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Деньги любят тишину. Даже в случае недобросовестного поведения конкурентов и коррупционных проявлений участники госзакупок зачастую предпочитают промолчать, — говорит Доброштан.

Так, за весь 2023 год в ФАС поступило нескольких сотен жалоб, в то время как только за три квартала того же года было проведено более 300 тыс. госзакупок в строительной сфере на сумму 7,1 трлн рублей, следует из данных аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки».

— Рассмотрение жалоб — только верхушка айсберга, — говорит Маковеев. — Помимо общественной деятельности я руковожу юридической компанией, которая занимается сопровождением торгов. По нашим субъективным оценкам, чуть ли не каждый второй участник торгов предоставляет ненастоящие договоры о ранее выполненных работах. Мы видим очень много ситуаций, которые не доходят до разбирательств. Хотя сейчас есть прецеденты, когда привлекают даже по уголовной ответственности.

Например, по итогам собственной проверки ФАС обратилась в МВД с просьбой возбудить дело на подрядчика из Ингушетии из-за завышения цены на строительство школы в городе Аксай Ростовской области, рассказал Доброштан. Контракт был заключен управлением образования администрации города Аксайского района 23 августа 2023 года с ООО «Лидерстрой» на сумму 1,43 млрд рублей. При этом заявка выбранного подрядчика на 30 млн превышала цену, предложенную конкурентом (его данные в документах закупки не раскрываются), следует из сведений на сайте госзакупок. Однако комиссия отдала приоритет «Лидерстрою», присвоив ему более высокие баллы за опыт.

Реконструкция школы в Аксае Фото: Администрация Аксайского района/aksayland.ru

В конце марта 2024 года ФАС провела внеплановую проверку процедуры заключения этого контракта. Согласно полученным комиссией ведомства данным, победитель конкурса представил на рассмотрение комиссии всего девять контрактов на сумму больше 2 млрд рублей. Однако полученные по запросу ФАС данные из ФНС указывали на отсутствие договорных отношений между победителем конкурса и большинством заявленных контрагентов. Это же подтвердили и сами указанные компании. В итоге комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что часть представленных документов были подложными и носили мнимый характер с целью получения преимущества в конкурсе.

Сложившаяся ситуация наносит серьезный ущерб отрасли, уверен Сергей Маковеев. Компании с поддельными документами в итоге срывают строительство объектов, включая социальные или возводимые в рамках национальных программ.

После обсуждений ситуации на заседании Общественного совета ФАС ведомство приняло рекомендации направлять материалы проверок, в которых установлено использование подложных документов, в МВД и Генпрокуратуру в форме заявления о преступлении. Действия участника закупки, представившего заведомо подложный документ, могут быть квалифицированы по ч. 5 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»), уточняли ранее в руководстве ФАС. Наказание по ней варьируется от штрафа до шести месяцев ареста.