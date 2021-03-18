Расторженные чувства: каждый четвертый госконтракт на строительство не исполняется

Каждый четвертый госконтракт в строительстве не исполняется. За последние три года были расторгнуты договоры на общую сумму 750 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Это значит, что бюджетные средства расходуются крайне неэффективно, считают эксперты. Любой срыв контакта, даже по согласию сторон, несет риск для бюджета — затягивается реализация проектов. Значительное число неисполненных контрактов говорит о недостаточной эффективности госзакупок, ограниченной конкуренции, а также о проблемах в ценообразовании, которые снижают интерес компаний участвовать в конкурсах, полагают в отрасли.

Процент расторжения

Одна из ключевых проблем госконтрактов (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) в строительной сфере — их неполное исполнение из-за расторжений, сказал «Известиям» директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. В 2020 году было полностью или частично расторгнуто более 33 тыс. соглашений, или 23% от их общего числа за минувший год. Каждый четвертый строительный госконтракт не исполняется в первоначальном виде, сообщил он.

— В денежном выражении на данные контракты пришлось порядка 312 млрд рублей, за три последних года объем расторгнутых договоров составил 750 млрд рублей, — сказал Николай Алексеенко.

Сейчас в стадии исполнения находятся госконтракты на общую сумму 5,3 трлн рублей — фактически это портфель текущего бюджетного строительства, отметил он. А расторгнуто около 14% от него, сказал эксперт. Это происходит как по инициативе заказчика или исполнителя, так и по соглашению сторон.

— Но любое расторжение, даже по согласию сторон, несет в себе существенный риск для бюджетных средств — в первую очередь из-за срывов сроков реализации проектов. Как следствие, катастрофически падает эффективность расходования бюджетных средств, — подчеркнул Николай Алексеенко.

Например, недавно администрация города Чебоксары решила расторгнуть контракт с застройщиком школы в микрорайоне «Садовый» из-за срыва сроков стройки, рассказал генеральный директор We Know Александр Галицын. В Тамбовской области был расторгнут госконтракт с подрядчиком на сумму 30 млн рублей. Там должны были провести реконструкцию в Тамбовском доме-интернате для ветеранов, рассказал он.

В числе самых известных аналогичных примеров президент ГК «Основа» Александр Ручьев назвал создание Олимпийских объектов в Сочи — тогда большая часть подрядчиков обанкротилась. Еще один пример — перенос сроков строительства участка ФГБУ «Канал имени Москвы», рассказал «Известиям» источник в строительной отрасли.

По госконтрактам строят все объекты, для которых используются бюджетные средства, а также проекты государственно-частного партнерства, отметил Александр Галицын. Более трети случаев — это контракты, связанные со строительством, ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог. Аналогичная доля приходится на стройку зданий (школы, детские сады, поликлиники и так далее), 10% — на объекты энергетики и нефтегазовый сектор, уточнил Николай Алексеенко. Строительство жилья по госконтрактам ведется только в рамках работ по реновации, а также закупок квартир для реализации государственных социальных программ, добавил он.

Кто виноват и что делать

Глобальная проблема всех текущих госконтрактов заключается в том, что цена фиксирована и не учитывает рост стоимости материалов и затрат на рабочую силу, указал Александр Ручьев. За последний год стойматериалы подорожали на 20–40%, напомнил он.

В числе причин и демпингующие строительные подрядчики. Зачастую такие компании собирают портфель контрактов, но не могут выполнить работы в полном объеме, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

По информации РАСК, по итогам 2020-го из более 144,9 тыс. госконтрактов, 76,3 тыс. (53%) были заключены практически без снижения начальной максимальной стоимости. Как правило, в торгах побеждают подрядчики, которые предлагают наименьшую цену, уточнил Николай Алексеенко. Это свидетельствует о недостаточной эффективности госзакупок, ограниченной конкуренции, а также о наличии проблем в ценообразовании, считает он. Всё это снижает заинтересованность компаний в участии в конкурсах, полагает эксперт.

По словам источника в строительной сфере, недостаточную эффективность системы госзакупок можно также объяснить коррупцией. В тендерах иногда побеждают компании, которые потом не могут справиться со своими обязательствами — это касается как сроков, так и качества работ. В итоге контракты расторгаются, а работы не выполняются, рассказал источник.

— Смена контрагента — сложный процесс, который чаще всего влечет за собой увеличение бюджета и сроков, поэтому государственные средства расходуются неэффективно, — подчеркнул собеседник «Известий».

При заключении каждого восьмого контракта в 2020-м участники тендеров направляли жалобы в ФАС, сказал Николай Алексеенко. Как правило, это связано с выставлением нереальных сроков проведения конкурса и исполнения контрактов, а также с недовольством работой конкурсной комиссии, например из-за необъективной оценки подрядчиков, уточнил он.

Усовершенствовать систему госзаказа призвана недавно созданная публично-правовая компания «Единый государственный заказчик в сфере строительства», сказал член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Она будет выступать в качестве госзаказчика по всем контрактам, за исключением транспортных, энергетических и иных объектов, определенных законом об этой компании, уточнили в Минстрое.

Кроме того, к декабрю 2021-го будет подготовлен закон о внедрении цифровых паспортов объектов капстроительства (вся информация об объекте будет объединена). Это может повысить эффективность расходования бюджетных средств, считает Рифат Гарипов.

В ФАС «Известиям» сказали, что антимонопольная служба осуществляет контроль за процедурой проведения госзакупок, но обоснование и результаты реализации заключенных контрактов находятся вне компетенции ведомства. Там сообщили, что общее количество поступивших и рассмотренных жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ в 2020-м составило более 87,9 тыс.

В Минстрое не обладают информацией о причинах расторжения контрактов другими федеральными органами исполнительной власти, сказали «Известиям» в ведомстве. В 2020 году министерство какие-либо крупные контракты не расторгало, сказали там.