В Волжском несколько человек отравились салатами из пекарни
В городе Волжском Волгоградской области несколько человек, включая шестилетнего ребенка, отравились купленными в местной пекарне салатами. Инцидент произошел 28 июня, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
«Пострадавшим от некачественной продукции потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы в местную больницу», — проинформировали в ведомстве.
СК отреагировал на публикации в местных СМИ, в которых говорится о том, что все отравившиеся покупали салаты в местной пекарне. В результате инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности»).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления Следственного комитета России.
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