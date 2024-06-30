Из больницы выписали еще одного пострадавшего при атаке ВСУ на Севастополь ребенка

Ребенка, пострадавшего 23 июня в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, выписали из больницы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на данный момент в медучреждениях Севастополя остаются 22 пациента, среди которых двое несовершеннолетних.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей», — сообщил он.

Врачи также оказывают помощь в Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и других клиниках.

ВСУ 23 июня нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в день Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.