Три дома и школа пострадали из-за атаки дрона ВСУ на Курскую область
Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали 30 июня в селе Гнилое Тимского района. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили три частных дома и местная школа. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, в домах сломаны крыши и заборы, а также выбиты окна. Алексей Смирнов пообещал оказать собственникам необходимую помощь.
Также у здания местной школы в результате атаки ВСУ повреждены окна и фасад здания.
В этот же день в Минобороны сообщали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.