ВМС Великобритании заявили о «подозрительном сближении» с судном у берегов Йемена
В Красном море произошел инцидент, который флот Великобритании охарактеризовал как «подозрительное сближение». Об этом сообщили 30 июня на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
Инцидент зафиксирован в 13 морских милях к юго-западу от портового города Моха в Йемене.
«Предупреждение UKMTO об инциденте 096 «Подозрительное сближение». UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 км к юго-западу от Мохи, Йемен», — сообщили на портале ведомства.
Подробности случившегося не уточняются.
Ранее, 26 июня, хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну в Аравийском море. Данное оружие обладает передовыми характеристиками, и ракета точна в попадании, поражая цели на большом расстоянии.
1 июня управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны проинформировало о взрыве в Красном море у берегов Йемена. Он был зафиксирован судном, которое находилось на большом отдалении от места происшествия.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.