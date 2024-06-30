В Петербурге мужчина задушил жену во время массажа и бросил ее тело в ванну
Житель поселка Парголово в Санкт-Петербурге задушил жену во время массажа, затем перетащил тело супруги в наполненную водой ванну. Преступление было совершено 30 июня.
«Мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее, после чего перетащил тело в ванну с водой и ушел из квартиры», – рассказал источник «Известий».
Нетрезвый мужчина после совершения преступления был задержан патрульно-постовой службой. Он рассказал правоохранительным органам, что убил свою супругу. Полиция поднялась в квартиру и обнаружила труп женщины со следами удушения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Фигурант уже был осужден в 2019 году за разбой, но избежал колонии — суд назначил ему принудительное лечение в психдиспансере.
Ранее, 27 февраля, в петербургском районе Купчино 63-летний мужчина расправился с женой и покончил жизнь самоубийством. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».