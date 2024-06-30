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Загоревшаяся участница файер-шоу в Люберцах получила ожоги второй степени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участница файер-шоу, загоревшаяся 29 июня в подмосковных Люберцах во время выступления, получила ожоги второй степени. Об этом сообщил 30 июня источник «Известий».

По предварительной информации, за спиной у артистки вспыхнул рюкзак, в котором лежали емкости с керосином. Огонь удалось оперативно потушить. В результате произошедшего девушка получила термический ожог туловища второй степени. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент устанавливаются подробности произошедшего.

Инцидент произошел 29 июня в подмосковных Люберцах. Девушка выступала на файер-шоу у здания администрации в рамках праздника Дня молодежи. В какой-то момент артистку охватил огонь. Коллеги успели оказать девушке помощь.

По словам одного из очевидцев, пострадавшую после инцидента еще долго заливали водой за сценой.

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