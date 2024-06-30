Девушка загорелась во время файер-шоу на празднике ко Дню молодежи в Люберцах
В подмосковных Люберцах на празднике ко Дню молодежи в субботу, 29 июня, во время файер-шоу загорелась выступающая девушка. Видео произошедшего публикуют «Известия».
«Пламя прямо на нас пошло, и сама девушка горящая побежала, видимо, от испуга на нас. Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня», — поделился очевидец инцидента.
О состоянии артистки неизвестно, однако очевидец рассказал, что за сценой ее «долго заливали водой».
В мае прошлого года в Стамбуле три человека пострадали во время огненного перформанса в ночном клубе. В ночном заведении в районе Таксим загорелся спирт, разлитый в баре.