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Девушка загорелась во время файер-шоу на празднике ко Дню молодежи в Люберцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковных Люберцах на празднике ко Дню молодежи в субботу, 29 июня, во время файер-шоу загорелась выступающая девушка. Видео произошедшего публикуют «Известия».

«Пламя прямо на нас пошло, и сама девушка горящая побежала, видимо, от испуга на нас. Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня», — поделился очевидец инцидента.

О состоянии артистки неизвестно, однако очевидец рассказал, что за сценой ее «долго заливали водой».

В мае прошлого года в Стамбуле три человека пострадали во время огненного перформанса в ночном клубе. В ночном заведении в районе Таксим загорелся спирт, разлитый в баре.

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