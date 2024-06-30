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Лидер «желтых жилетов» заявил о попытке Макрона замаскировать беспрецедентный провал

Лидер «желтых жилетов» Валет: французский президент хочет всё контролировать
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Фото: Andre Pain/Pool via REUTERS
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Основатель протестного французского движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет 30 июня в беседе с «Известиями» заявил, что роспуск Национального собрания Франции должен был замаскировать беспрецедентный провал президента страны Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент (ЕП).

«Эти [внеочередные] выборы состоялись из-за роспуска Национального собрания. А сам роспуск должен был замаскировать беспрецедентный на европейских выборах провал Эммануэля Макрона. Французский президент хочет всё контролировать и всё решать», — заявил Валет «Известиям».

Также он подчеркнул, что роспуском Нацсобрания Макрон создает политический хаос в стране. По его словам, эта ситуация отражает провальную политику Макрона начиная с момента прихода к власти, а также недовольство самих французов нынешним руководством страны.

Также Валет отметил, что Макрона интересует лишь власть и то, как остаться на президентском посту.

Прогнозируя исход внеочередных парламентских выборов, Валет отметил, что вряд ли в стране что-то изменится.

«Всё управление и все французские институты должны быть реформированы, и мы должны положить конец привилегиям политической касты, которая находится над землей и не реагирует на нужды граждан», — считает он.

Ранее в этот день во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Гражданам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Борьба разворачивается между тремя основными блоками: ультраправой консервативной националистической партией «Национальное объединение», коалицией левых «Новый народный фронт» и центристской президентской коалицией.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов после поражения 9 июня на выборах в Европарламент, когда его партию поддержали лишь 15,2% электората. При этом партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов. Кроме того, согласно опросам, и сейчас большинство голосов могут получить депутаты правой партии.

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30 июня Associated Press указало на ослабление авторитета Франции на европейской арене из-за Макрона. Сообщалось, что, каким бы ни был результат предстоящих выборов, решение Макрона о проведении их уже ослабило позиции Франции на европейской арене. Политика партии «Национальное объединение», которой прогнозируют абсолютное большинство в новом парламенте, также вряд ли будет обнадеживающей для имиджа Франции в ближайшие годы, говорилось в материале.

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