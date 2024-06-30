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В Турции лесные пожары охватили несколько регионов

В Турции лесные пожары охватили провинции Измир, Чанаккале и Айдын
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Турецкие провинции Чанаккале, Измир и Айдын охватили масштабные лесные пожары. Об этом сообщает 30 июня издание CNN Turk.

Согласно данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в Измире было зафиксировано 16 очагов лесных пожаров. Возгорания произошли в районах Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы и других. В тушении пожара приняли участие 11 самолетов, 27 вертолетов, 171 водовоз и строительная техника, а также 972 человека.

В провинции Чанаккале произошло возгорание, которое затронуло сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Кроме того, лесные пожары охватили территории возле городов Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.

На данный момент продолжаются работы по тушению возгораний в районах Чешме, Мендерес, Менемен, Сельчук и Торбалы. Пожар, возникший в лесной зоне в районе Мендерес, локализуют с воздуха и с суши.

Один из крупных очагов в провинции появился у прибрежной деревни Памуджак. Оттуда огонь перекинулся на лесной массив близ курорта Кушадасы соседней провинции Айдын. Движение автомобилей по трассе Сельчук — Кушадасы перекрыто.

Согласно данным издания CNN Turk, у властей нет информации о возможных причинах возгорания.

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Ранее, 29 июня, возле столицы Греции вспыхнули два лесных пожара, сильный ветер усложняет работу спасательных служб. Большая часть страны остается в состоянии повышенной пожарной опасности. Полиция остановила движение на многих дорогах в районе пожара на горе Парнита, чтобы спасатели с помощью наземного и воздушного тушения смогли сдержать огонь.

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