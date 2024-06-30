Реклама
Прямой эфир
Спорт
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Происшествия
Девушка загорелась во время файер-шоу на празднике ко Дню молодежи в Люберцах
Общество
В Crocus Group рассказали о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
Мир
Кеннеди-младший указал на усиление экономики России из-за санкций США
Мир
В Нью-Йорке протестующие призвали Байдена уйти в отставку
Мир
Полиция обыскала офисы поставщика военной техники в ЕС по делу о коррупции
Мир
В Сербии задержали возможного соучастника теракта в Белграде
Экономика
Семейная ипотека расширится за счет регионов
Интернет и технологии
Объем сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году
Спорт
Сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Общество
Сальдо сообщил о сокращении комендантского часа в Херсонской области
Мир
В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с портретом Ленина
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Брянской областью
Общество
Кириенко рассказал о регулярном проведении Всемирного фестиваля молодежи
Мир
Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
Армия
Младший сержант Давлетзянов расчистил от мин путь бронегруппе ВС РФ
Сюжет:

Глава МИД Польши призвал Запад заново научиться «играть в эскалацию» с Россией

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европе нужно снова научиться «играть в эскалацию» с Россией и конфисковать принадлежащие ей замороженные активы. Об этом 29 июня заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на публичной лекции, организованной фондом Ditchley Foundation, цитаты из которой он привел в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию», — призвал Сикорский.

В качестве примера он заявил о необходимости конфисковать замороженные российские активы на общую сумму около €300 млрд. При этом он добавил, что хоть Москва и не рассчитывает их вернуть, но и не считает, что Евросоюз решится на конфискацию.

«Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была проста: «Мы побеждаем, они проигрывают». Мне нравится такой подход», — добавил Сикорский.

Балтийское горе: Эстония не может конфисковать российские активы
Почему Таллину не удастся профинансировать Киев за счет РФ

27 июня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) не смог прийти к решению о принятии мер по предоставлению Киеву кредита G7 на сумму $50 млрд с применением доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что надеется предоставить Киеву средства по обсуждаемому кредиту до конца текущего года.

При этом 13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст Евросоюзу очень болезненный ответ на использование ее активов для помощи Украине. Она назвала идею передачи прибыли от российских авуаров Киеву ударом по международному праву и напомнила, что РФ всегда отвечала на недружественные действия Запада.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки», ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024