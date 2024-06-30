Глава МИД Польши призвал Запад заново научиться «играть в эскалацию» с Россией

Европе нужно снова научиться «играть в эскалацию» с Россией и конфисковать принадлежащие ей замороженные активы. Об этом 29 июня заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на публичной лекции, организованной фондом Ditchley Foundation, цитаты из которой он привел в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию», — призвал Сикорский.

В качестве примера он заявил о необходимости конфисковать замороженные российские активы на общую сумму около €300 млрд. При этом он добавил, что хоть Москва и не рассчитывает их вернуть, но и не считает, что Евросоюз решится на конфискацию.

«Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была проста: «Мы побеждаем, они проигрывают». Мне нравится такой подход», — добавил Сикорский.

27 июня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) не смог прийти к решению о принятии мер по предоставлению Киеву кредита G7 на сумму $50 млрд с применением доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что надеется предоставить Киеву средства по обсуждаемому кредиту до конца текущего года.

При этом 13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст Евросоюзу очень болезненный ответ на использование ее активов для помощи Украине. Она назвала идею передачи прибыли от российских авуаров Киеву ударом по международному праву и напомнила, что РФ всегда отвечала на недружественные действия Запада.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки», ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.