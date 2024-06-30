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Названы регионы и города, где семейную ипотеку можно получить с детьми любого возраста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 июля на семейную ипотеку под 6%, помимо семей с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников, сообщили «Известиям» в Минстрое. Главное, чтобы один из детей был несовершеннолетним, уточнили там.

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«На данный момент субъекты и конкретные города находятся в стадии проработки. Для оформления ипотеки будет необходимо, чтобы в семье было двое и более детей и хотя бы один был несовершеннолетним», — пояснили в ведомстве.

Точные параметры новой программы будут определены Минфином и Минстроем, напомнил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Сейчас мы можем исходить только из предположений, добавил он.

«К примеру, за основу могут взять объем строительства на душу населения. В среднем по регионам этот показатель составляет около 0,6 кв. м на человека», — рассказал Федор Выломов.

По его словам, лидерами по объемам строительства являются Тюменская область (2,3), Ленинградская область (1,9), Приморский край (1,5), Краснодарский край (1,4) и Москва (1,3).

«Около 40 регионов России имеют показатель менее 0,5 кв. м на человека, среди них, к примеру, Псковская (0,46), Брянская (0,38), Нижегородская (0,37), Омская (0,3), Томская (0,3), Саратовская (0,2) области. Некоторые из них, вероятно, и попадут в окончательный список регионов. Безусловно, с учетом текущего состояния жилого фонда, наличия спроса и так далее», — предположил гендиректор РАСК.

Если говорить о списке малых городов, то, как считает эксперт, за основу будет взят перечень опорных населенных пунктов, наших новых точек роста.

«Именно на них предполагается направить различные меры господдержки, в том числе в части жилищного и инфраструктурного развития. Логично было бы на них распространить и расширенные условия ипотечных программ. На текущий момент определено порядка 2 тыс. таких пунктов, большинство из которых относится скорее к поселкам, а для них уже действует сельская ипотека. И для оставшихся «опорников», которые как раз и являются малыми городами, логично было бы запустить также определенные меры поддержки в части ипотеки», — полагает Федор Выломов.

По его словам, в России насчитывается около 920 городов с численностью населения менее 100 тыс. человек и в 680 из них за последние четыре года застройщиками не было сдано ни одного квадратного метра жилья. В них проживает около 16 млн человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не мал, да удал: расширение семейной ипотеки пойдет за счет регионов

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