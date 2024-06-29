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Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной

МО: Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы
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Фото: Министерство обороны республики Беларусь
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Вооруженные силы (ВС) Белоруссии на фоне активности дронов в северной части Украины задействовали на участке с украинской границей дополнительные силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Об этом 29 июня сообщается в Telegram-канале минобороны республики.

Начальник управления зенитных ракетных войск Белоруссии Андрей Северинчик заявил, что в последние дни фиксируется резкое увеличение полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины, которые ведут разведку в приграничных районах республики. Также были замечены скопления сил ПВО в Житомирской области.

«Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства», — сказал он, отметив, что ни одно нарушение не остается без воздействия.

ВС Белоруссии дополнительно нарастили силы и средства разведки для обнаружения дронов. Радиотехнические войска с подразделениями радиоэлектронной борьбы ведут радиолокационную разведку. Кроме того, белорусская армия нарастила систему постов визуального наблюдения, подчеркнул Северинчик.

«В круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации для патрулирования государственной границы и ведения разведки», — добавил он.

Глава управления зенитных ракетных войск предупредил, что ВС Белоруссии готовы применить все имеющиеся силы и средства для защиты территории.

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Ранее в этот день замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе становится всё более напряженной. По его словам, Украина стягивает к границам государства войска, вооружение, а также военную технику.

Накануне пограничники пресекли нарушение воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. В Госпогранкомитете уточнили, что на флеш-карте дрона были обнаружены видеофайлы, анализ которых показывает, что БПЛА осуществлял разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.

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