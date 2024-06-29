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«Известия» показали кадры последствий утренней атаки ВСУ на Севастополь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате совершенной утром в субботу, 29 июня, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь осколками повреждены некоторые здания, а также автомобили. Кадры с места происшествия публикуют «Известия».

По словам местного жители Олега Советина, у него пострадал гараж, также выбиты стека у автомобиля. Во время атаки ВСУ мужчина находился дома.

«Тут три-четыре прилета. Было очень громко. Приехали МЧС, скорая, полиция. Потом я вышел посмотреть, в чем дело, — вот в чем», — рассказал он.

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали три человека. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две воздушные цели над Севастополем — в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

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ВСУ также 23 июня нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в День Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.

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