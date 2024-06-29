Дождь и гроза ожидаются в Москве 29 июня до конца дня
В Москве 29 июня в ближайшие часы и до конца дня ожидается дождь, возможна гроза. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Порывы ветра при грозе будут достигать до 15 м/c.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.
На данный момент в отдельных районах Москвы уже идет дождь. Также были зафиксированы сильные порывы ветра.
Переменная облачность и до +32 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 29 июня. Ночью столбики термометров опустятся до +17. В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ближе к вечеру температура может снизиться до +14 градусов.
Накануне в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в эти выходные, 29 и 30 июня, москвичей ждет жаркая погода с температурой до +31 градуса, однако вместе с этим прогнозируется дождь с грозой.