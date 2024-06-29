Синоптики сообщили москвичам о потеплении до +32 и небольших дождях 29 июня
Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь и до +32 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 29 июня. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +30 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17.
В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +14 градусов.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Накануне в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в эти выходные, 29 и 30 июня, москвичей ждет жаркая погода с температурой до +31 градуса, однако вместе с этим прогнозируется дождь с грозой.