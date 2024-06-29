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В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем

Депутат Шеремет: Россия будет вынуждена ответить на провокацию США в Черном море
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Фото: ТАСС/Zuma/Sra Tyler Woodward
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Присутствие беспилотников США в Черном море является реальной угрозой и агрессией, на которую Россия будет вынуждена ответить. Об этом 29 июня заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан», — сказал он в беседе с «РИА Новости», отметив, что все международные законы, используемые Вашингтоном как прикрытие, отходят на второй план, пока не снизится градус напряженности.

Шеремет убежден, что отсутствие реакции РФ будет воспринято как слабость и усилит давление и наращивание военного присутствия США в стратегически важных регионах.

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Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала законными полеты американских дронов и самолетов над международными водами и заявила, что США продолжат это делать. Таким образом она прокомментировала сообщение Минобороны РФ о возросшей интенсивности полетов стратегических беспилотников США над Черным морем.

В этот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в связи с участившимися полетами западных стратегических беспилотников над Черным морем. Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что увеличившееся число дронов США над морем указывает на растущую вовлеченность Запада в украинский конфликт.

За последнее время было зафиксировано несколько подобных инцидентов. 23 июня сообщалось, что беспилотник Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. 5 июня RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем примерно в 250 км от Ялты.

Подобный инцидент произошел и в мае недалеко от Сочи. 15 июня беспилотник, который вел разведку неподалеку от Крымского полуострова, подал аварийный сигнал, а после приземлился на Сицилии.

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