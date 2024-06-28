Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по оперативному реагированию в связи с участившимися полетами западных стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом 28 июня сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

«В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве отметили, что увеличившееся число зафиксированных полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) США над акваторией Черного моря указывает на растущую вовлеченность Запада в украинский конфликт.

«Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил (ВКС) России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО», ― сказано в публикации.

Ранее, 15 июня, беспилотник Военно-морских сил (ВМС) США, который вел разведку неподалеку от Крымского полуострова, подал аварийный сигнал, а после приземлился на Сицилии.

До этого, 5 июня, разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военной авиации США, заметили над Черным морем примерно в 250 км от Ялты.

Накануне БПЛА RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военной авиации США, исчез с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.

Ранее, 26 мая, RQ-4B Global Hawk был замечен в Черном море недалеко от Сочи. Согласно траекторной карте, БПЛА отправился с Сигонеллы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.